Haber: Beyza Betül Cihan

Dini nikah töreni sırasında yaşanan ilginç olay, sosyal medya platformu TikTok'ta hızla yayılarak viral oldu. İlayda ile Mert çiftinin nikah sırasında mehir konusu gündeme geldi. Mehir, İslam hukukunda evlilik sırasında erkeğin kadına verdiği bir tür hediyedir ve genellikle para ya da mal olarak ifade edilir.

Ancak bu çiftin dini nikah töreninde mehir talebi oldukça farklıydı. İlayda, eşinden mehir olarak Mini Cooper marka bir araba istediğini belirtti. Bu istek, hem davetlilerin hem de izleyenlerin ilgisini çekti ve olay kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir konu haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, İlayda'nın alışılmadık ve mizahi talebine çeşitli yorumlar yaparak olaya dikkat çekti. Kimisi bu talebi eğlenceli bulurken kimisi ise geleneksel mehir uygulamasına vurgu yaparak düşüncelerini paylaştı.

Nikah törenlerinin duygusal ve heyecan dolu anlarından biri olan mehir talebi, İlayda ile Mert çiftinin olağan dışı isteğiyle akıllarda yer edindi.