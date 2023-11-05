Ankara

Bakanlık, bünyesindeki Görsel Yapım Merkezince hazırlanan özel klipleri, sosyal paylaşım sitelerinden yayımlamaya devam ediyor. Rap müzik eşliğinde paylaşılan klipler, milyonlarca beğeni alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ilk "rap videosunu" 2020 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladı. "Komando klibi" adı verilen video, birçok ülkede sosyal medya kullanıcılarınca da paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yer aldığı klip, sosyal paylaşım sitelerinde 16 milyon 858 bin defa izlendi.

Bakanlık, geçen yılbaşı ise "Önce Vatan" isimli videoyu kamuoyuyla paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava unsurlarına yer verilen klip, 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Son olarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Asrın Kahramanları" adı verilen klip hazırlandı. Sözleri özel olarak yazılan rap müzikle yayımlanan klipte, Mehmetçiğin mücadelesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı yüksek silah teknolojisi de gösterildi.

2 milyon 525 bin kişi tarafından izlenen klipteki şarkının "Ankara'dan Edirne'ye Malatya'dan Sivas'a/Tek bir karışına bile can verilir bu vatan/Atamızdan emanet ondan gelir cesaret/Tek birimiz kalsa bile ölmek için can atar/Üstümüzdeki hilal aklımızda bayrak/Rotamız belli hep şehit olmak/Kim olduğunu unutma ona göre davran" dizeleriyle yapılan "Atatürk" akrostişi de dikkati çekti.