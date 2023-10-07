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Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Libya'ya uluslararası yardım akışını "bölünme, yolsuzluk ve istikrarsızlık" engelliyor

Libya'ya uluslararası yardım akışını "bölünme, yolsuzluk ve istikrarsızlık" engelliyor

Oaxaca Başsavcılığından yapılan açıklamada, Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenler i taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi.

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