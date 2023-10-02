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Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilise nin çatı sının çöktüğü belirtildi.

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