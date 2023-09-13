Ankara/Madrid

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Maussan, Meksika Kongresinde yemin altında ifade verdi.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergiledi.

Fosillerin 1000 yaşında olduğunu savundu

İfadesinde bu "mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını" savunan Maussan, şunları kaydetti:

"Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesine göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletti.

Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde "yumurtalar" olduğunu kaydetti.

Maussan'ın sunumu, Meksika basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ufolog Jamia Maussan, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin "uzaylılara ait" olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.

AA