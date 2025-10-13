İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, meme kanserini yenen kadın sporcuların katılımıyla Moda Kürek Kulübü işbirliğinde kürek çekme etkinliği düzenledi.

Kadıköy Dalyan Sahili'nde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, 'erken teşhis hayat kurtarır' mesajı verdi.

Meme kanseriyle mücadele eden kadınlara destek olmak, hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve kadın dayanışmasının güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinliğe kürek sporuna ilgi duyan gönüllüler de katıldı.

Etkinlikte, sahilde toplanan katılımcılar, birlikte suya açıldı.

Katılımcılar, farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekerek, her bireyin erken teşhis konusunda bilinçlenmesinin yaşamsal önem taşıdığına vurgu yaptı.



Etkinliğe, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katılarak destek verdi.



- 'Hastalarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz'

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hatice Deniz Böler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin bir kutlama değil, farkındalık çağrısı olduğunu söyledi.

Böler, 1-31 Ekim'in, bütün dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak bilindiğinin hatırlatarak, şöyle konuştu:

'Meme kanserinin kutlanacak bir tarafı yok. Bizim tek yapmaya çalıştığımız şey bu hastalık hakkındaki bilinçlenmeyi ve farkındalığı artırmak. Biz geçen sene ve bu sene ve daha önceki yıllarda da önümüzdeki gelecek yıllarda da bu hastalığa yakalanabilecek olan binlerce kadın için buradayız. Hastalarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bu kanserle yüzleşmek zorunda olan bütün hastalara ve hasta yakınlarına desteğimizi sunmak için buradayız.'

Meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizen Böler, gerçekleştirilen etkinlikle, mücadeleyi, dayanışmayı ve sporun meme kanserindeki önemini vurgulamak için bir arada olduklarını aktardı.



- 'Erken teşhis bu işin sırrı'

Meme kanserini yenen kürek sporcularından Müge Daştan, hastalık sürecinde kendisini en çok motive eden unsurun ailesi ve spor olduğunu söyledi.

Meme kanseri ve veya herhangi bir hastalıkla mücadele edenlere 'Umutsuz olmayın' diyen Daştan, 'Güçlü olun, ümitsizliğe kapılmayın ve olabildiğince kendinizi güçlü ama aynı zamanda sakin tutun. Erken teşhis bu işin sırrı.' ifadesini verdi.

Daştan, meme kanserine ikinci evrede yakalandığını aktararak, bunun oldukça iyi bir evre olduğunu dile getirdi.

Kontrollere giderken kanser teşhisi konulduğunun bilgisini veren Daştan, şunları kaydetti:

'Eğer ki geç kalırsanız gerçekten hem tedavisi çok daha zorlu oluyor, hem çok daha vücudunuz, bedeniniz yıpranıyor. Yine şifa bulabilirsiniz, ama her şey çok daha zor oluyor. O yüzden mutlaka erken teşhisin peşini bırakmayın. Düzenli kontrollerinize gidin. Kimsenin de size davet etmesini veya 'Gidin, burada bir şey var' demesini beklemeyin. Spor yapın, vücudunuzu dinç ve güçlü tutun. Çünkü bu hem kanseri engeller, hem kanser sırasında tedavinizi başarılı kılar, hem de kanserin tekrarlanmamasını sağlar.'