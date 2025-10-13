İSTANBUL (AA) - Yeniköy Motors distribütörlüğüyle Türkiye'de Morgan Motor satışları başladı.

Yeniköy Motors'tan yapılan açıklamaya göre, Morgan, 115 yıllık köklü geçmişi ve el işçiliği geleneğiyle otomobil dünyasında öne çıkan markalar arasında yer alıyor.

Sahibinin zevkine göre kişiselleştirilen, renk seçeneklerinden deri döşemelere, jantlardan süspansiyon sistemine kadar birçok detayın kişiye özel tasarlanabildiği marka, Türk otomobil tutkunları için erişilebilir hale geldi.

Bu kapsamda Morgan Motor'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Yeniköy Motors, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda markanın ruhunu yansıtan özel bir deneyim alanı sunarak ziyaretçilere klasik İngiliz el işçiliğini modern mühendislikle buluşturan otomotiv yolculuğu yaşatıyor.

Ziyaretçiler showroomlarda Morgan dünyasını keşfederken, markanın el işçiliği, kişiselleştirilmiş üretim anlayışı ve zamansız tasarım felsefesini yakından deneyimliyor.

Birebir tanıtım ve test sürüşleriyle misafirler otomobili keşfederek, sürüş deneyimi de yaşayabiliyor.



Showroomlarda sergilenmeye başlanan Morgan Plus Four modeli, otomobil meraklılarından büyük ilgi görüyor.

Kasımda markanın Supersport modelinin de Türkiye yollarında olması beklenirken, efsanevi üç tekerlekli Morgan Super 3'ün ise 2026'da otomobilseverlerle buluşması planlanıyor.

- Morgan Plus Four

Morgan'ın klasik çizgilerini modern sürüş dinamikleriyle bir araya getiren Plus Four modeli, hafifliğiyle öne çıkıyor.

Model 1009 kilogramlık kuru ağırlığa sahipken, 255 beygir gücündeki motoruyla 0'dan 100 kilometre/saat (km/h) hıza 4,8 saniyede ulaşıyor ve 240 km/h azami hıza erişiyor.

Plus Four ayrıca 100 kilometrede ortalama 7 litre yakıt tüketimiyle verimliliği performansla buluşturuyor.

Öte yandan modelde kişiselleştirilebilir deri döşemeler ve el işçiliğiyle tamamlanan detaylarla her sürücüye özel bir deneyim sunuluyor.

- Morgan Supersport

Markanın Supersport modeli de güç ve estetiğin modern yorumunu ortaya koyuyor.

BMW'nin 3.0 litrelik TwinPower Turbo motorunu kullanan araç, 335 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Bu sayede 0'dan 100 km/h hıza 3,9 saniyede çıkan Supersport, 267 km/h azami hızıyla dikkati çekiyor.

CX-Generation alüminyum platform üzerine inşa edilen model, 1170 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor.

Nitron ayarlanabilir süspansiyon sistemi ve Michelin Pilot Sport 5 lastikleriyle desteklenen Supersport, hem pistte hem de yolda 'kusursuz sürüş' hissi sunuyor.

- Morgan Super 3

Super 3, markanın 1909'dan bu yana üç tekerlekli araçlarında koruduğu karakter, heyecan ve macera ruhunu daha da ileri taşıyor.

Bu özellikleriyle model yola çıkılan andan itibaren sadece sürüş değil, bir deneyim de sunuyor.

Aerodinamik olarak tasarlanan yan paneller hem radyatörlere hava akışını yönetiyor hem de bagaj ve aksesuar montajı için çok yönlü bir alan sağlıyor.

Önde yer alan alüminyum döküm parçalar motor ve süspansiyonu taşırken, aynı zamanda hava akışını optimize ediyor.

Morgan, dünyada sayılı 'coachbuilder'lardan biri olarak da öne çıkıyor. Şirketin tanımladığı '21st Century Coachbuilding' kavramı, geleneksel el işçiliğini modern teknolojiyle bir araya getiriyor.

İngiliz dişbudak ağacından el işçiliğiyle şekillenen gövde iskeleti, alüminyum paneller ve kişiye özel deri iç mekanlarla tamamlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, Morgan'ın kendileri için yalnızca bir otomobil markası değil, tutku ve yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Kaya, Morgan'ı Türkiye'ye kazandırarak 'niş otomotiv pazarına' yeni bir soluk getirmekten ve sadece bir otomobili değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını Türkiye'ye taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Prestijli markalarına Morgan'ı eklemekle kalmadıklarına, ayrıca Türkiye'deki otomobil deneyimine de farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

'Bu özel deneyimi yalnızca İstanbul'da değil, İzmir'de de yaşatabiliyor olmak, Morgan tutkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak açısından bizim için çok değerli. Tüm otomobil tutkunlarını İstanbul ve İzmir'deki showroomlarımıza davet ediyor, Morgan'ı yakından tanımaya ve bu eşsiz deneyimi bizimle paylaşmaya bekliyoruz.'