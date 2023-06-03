İSTANBUL- Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nü almaya hak kazanan markalar; toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden, kadın haklarını savunan, kadın gücünü destekleyen, kadınların toplumda her alanda eşit hak ve özgürlüklerinin olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veren, kadın dostu uygulamalar ve projeler üreten isimler arasından seçiliyor. Bu yıl, “Dönüşüm” ana temasıyla, farklı şehirlerden farklı demografik özelliklere sahip karma bir tüketici hakem heyetinin değerlendirmesiyle belirlenen “Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü 2023”, kadına yönelik projeleri hayata geçiren 33 markaya layık görüldü. ‘Kadın dostu’ şirketler arasında %67’ye ulaşan kadın istihdamı oranıyla öncü konumda bulunan Memorial, “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde farkındalık ödülünü kazandı.

HABER: ERCAN AYDIN