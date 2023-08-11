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Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

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