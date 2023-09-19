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Bir zanlının evinde de yasaklı ırk köpek ile şahin bulundu. Hayvanlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin iki farklı cinayetin firarisi olduğu tespit edildi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 6 tabanca, tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

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