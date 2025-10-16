MERSİN (AA) - Adnan Menderes Bulvarı sahiline 13 Mayıs 2021'de vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen balinaya ait iskeletin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla başlatılan 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamındaki kazı çalışması sona erdi.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın koordinasyonundaki çalışmaya, farklı fakültelerden 415 öğrenci katıldı.

Ekibin 6 gün süren çalışması sonucu 14 metrelik Fin balinasının iskeletine ait parçaların tamamı topraktan çıkarıldı.

Sergileneceği MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nin bahçesinde tek tek numaralandırılan 203 kemik, birleştirildikten sonra ziyaretçilerle buluşturulacak.

Koruyucu solüsyon ve boyalarla kaplanacak

Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, iskeletin parçalarının numaralandırılması işleminin zahmetli olduğunu söyledi.

Balinanın baş, kaburga ve omurgasındaki kemiklerin detaylı şekilde sıralandığını dile getiren Ayas, iskelet parçalarını temizlediklerini anlattı.

Ayas, iskelete zarar verilmemesi için öğrencilerle çaba harcadıklarını belirterek, 'Tüm iskelet parçalarının toprak altından çıkarılma sürecinde yoğun efor sarf edildi. Şu anda daha büyük iş bizi bekliyor. Artık kemiklerin birleştirilmesi süreci var.' dedi.

Bazı kemik parçalarının onarıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Ayas, 'İskelette hem denizde meydana gelen çarpmadan dolayı hem de toprak altındaki basınç ve ağırlıktan kaynaklı çok fazla kırık var. Bu kırıkların tasnifini de yaptık. Birleştirme öncesinde bu tamiratlar yapılacak. Daha sonra koruyucu solüsyon ve boyalarla kaplanması gerekiyor. Ardından birleştirip müzemizin bahçesinde bir bütün olarak sergilenme aşamasına geçeceğiz.' diye konuştu.

İskeletin 2026'nın mayıs ayında sergilenmesi planlanıyor

Ayas, proje sayesinde bilimin açık havaya taşınmasının öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağını vurguladı.

İskeletin gelecek yıl mayıs ayında ziyarete açılmasının planlandığını bildiren Ayas, 'Balina iskeleti eşsiz bir materyal olacak ve müzemizi önemli bir cazibe merkezi haline getirecek. Ayrıca Fin balinası iskeletinin üniversitenin envanterinde kayıtlı olması bilim insanları, öğrenciler ve Mersinliler için önemli olacak.' ifadelerini kullandı.

Ayas, kazı çalışması sırasında iskeleti merak eden çok sayıda kişiyi üniversitede misafir etmekten mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Sahile vuran telef olmuş 14 metrelik Fin balinası, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından önce kumsala sonra da botla MEÜ Yenişehir Kampüsü'ne taşınmış, nekropsi işleminin ardından da yerleşkedeki bahçeye gömülmüştü.

Muhabir: Mustafa Ünal Uysal