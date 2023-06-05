İSTANBUL- Yakışıklı oyuncu Mert Aydoğdu yapımcılığını Yeşil yapımın yaptığı yönetmen kotuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Aydoğdu oturduğu "Yeşil Vadinin Kızı" isimli dizide Selim karakterine hayat verirken "Yeşil Vadinin Kızı" dizisi Türkiye'de yayına girmeden Güney Amerika Ülkelerinden Peru, Uruguay,Bolivya, Porto riko, Panama, Şili ve Avrupa ülkeleri İspanya , Macaristan'da yayınlamaya başladı.

OYUNCULUĞUYLA GÖZ DOLDURDU

Güney Amerika ülkelerinde daha şimdiden hayran kitlesine ulaşan ve oyunculuğuyla göz dolduran başarılı ve yakışıklı oyuncu Mert Aydoğdu yapımcılığını Leaf yapımın yaptığı "DOZ " isimli sinema filminde Ozan karakterine hayat verdi. Başrol Yağmur Ün,Boğaç Aksoy,Mert Aydoğdu,Mehmet Kahraman'ın oynadığı sinema filmi Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.

HABER: METE YILMAZ