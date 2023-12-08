Haber: Mert Osman Erman

Merthyr Tydfil'den gelen erkekler, kasabanın endüstriyel çöküşü sırasında nakit ihtiyacı olan eski çelik işçileri de dahil olmak üzere, tıbbi denek olarak gönüllü olmak üzere yerel bir araştırma merkezine gitti.

Küçük kasaba, gönüllülerin dünya çapında milyonlarca erkeğe ereksiyon bozukluğu konusunda yardımcı olan ilacın temelini attığını ancak bunu bilmediklerini bilmiyordu.

Çünkü bu deneye katılmayı kabul ettikleri an, dünyayı değiştirmeye yardımcı olan bir ilacın temellerini atmış olduklarından haberdar olmamışlardı.

Çünkü bu deneye katılmayı kabul ettikleri an, dünyayı değiştirmeye yardımcı olan bir ilacın temellerini atmış olduklarından haberdar olmamışlardı.

1990'ların başında ilaç şirketi Pfizer, yüksek tansiyonu ve anjini tedavi etmek amacıyla Sildenafil UK-92,480 adlı bir bileşiği test ediyordu.

Pfizer, bu çabayı bir araştırma merkezinde dışa taşıdı ve yerel genç erkekleri test etmek için işe aldı.

Idris Price, 1992'de yeni ilacı test etmek için gönüllü olan erkeklerden biriydi.

O zamanlar yerel çelik fabrikasında işsiz kalmış ve işten işe geçiyordu.

"Para sıkışık olduğunda, Simbec adlı bu yere giderdim," dedi Idris.

Nakit karşılığında hangi çalışmaları yapabileceğini sormak için ekledi: "Bize ilaç hakkında doktorun dışında hiçbir şey söylenmedi, tabletin anjina için olduğunu ve yan etkileriniz olabileceğini söyledi.

"Birçok çocuk ne olacağından endişeliydi."

Tüm genç erkeklerden oluşan gönüllülere, bileşik UK-92,480 hapını 10 ardışık gün boyunca günde üç kez almak karşılığında ödeme yapılıyordu.

"1980'lerin sonları ve 90'ların başlarında bizim için çok zor zamanlardı ve elde edebileceğiniz herhangi bir parayı almaya çalışırdınız," dedi Idris, BBC belgeseli Keeping It Up'e.

"Denemeden gelen para, ailemiz için çok önemliydi, çünkü o günlerde hiçbir şeyimiz yoktu.

"Bize ekstra yiyecek almamıza ve yangın için iki çuval kömür yerine beş çuval almamıza izin verdi. Aslında bu kolay para, işe yarayan para geldi."

Ancak deneme bittiğinde, ilacın beklenmeyen yan etkileri için Pfizer için "ampul anı" oldu.

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"Pek çok kişi 'biraz utanç verici, ama fark ettim ki normalden daha fazla ereksiyon oluyorum - ve ereksiyonlar normalden çok daha sert' dedi," dedi Pfizer'ın eski keşif ve geliştirme lideri Dr. Pete Ellis.

Merthyr Tydfil'deki şans eseri gözlemler, Pfizer'ı bir sertleşme sorunları çalışması başlatmak için finansman sağlamaya itti. Erectile disfonksiyonlu hastalar Bristol'deki Southmead Hastanesi'nde test edildi, ardından bir sonraki yıl olan 1994'te Swansea'da başka bir klinik deneme yapıldı.

Swansea'nın Morriston Hastanesi'ndeki klinik, ereksiyon disfonksiyonu dahilinde, yan etkiler arasında ereksiyon disfonksiyonu bulunan diyabet ve kalp hastalığı olan erkekleri içeriyordu.

"Pfizer, bunların kararlı bir ilişkideki heteroseksüel erkekler olmaları gerektiğini söyledi," dedi deneme lideri ve endokrinoloji uzmanı David Price.

"Hepsi düzenli adamlardı, hepsi evli ve sıradan mavi yaka Swansea er

kekleri. Deneme, adamlara erotik videoları göstermeyi içeriyordu."

Erkeklerin penisine takılan bir cihaz, ilacın etkisini izlemek için ve doktorlar, adamların müdahale edilmeyeceklerine dair adamlara teminat verdiler.

Bristol çalışması gibi Swansea denemesinden elde edilen sonuçlar olumlu oldu.

Pfizer hızla ellerinde potansiyel olarak oyun değiştiren bir ilaç olduğunu fark etti.

Aslında sonuçlar o kadar olumlu idi ki, birkaç adam kullanılmamış tabletlerini geri vermeyi reddetti.

Pfizer'ın pazarlama ekibi, yeni haplarının uzmanlar tarafından "son derece özel veya felaket olarak" algılanıp algılanmayacağı konusunda endişeli olduğundan, denemelerdeki erkeklerin geri bildirimlerini pazarlama mesajları olarak kullandı.