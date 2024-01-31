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Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.

Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo ise 21 kez ağları sarstı.

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Alimpijevic: Bu maçla birlikte saha avantajını kaybettik

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Alimpijevic: Bu maçla birlikte saha avantajını kaybettik

İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16'sını Messi, 11'ini ise Ronaldo kazanırken 9 karşılaşma da berabere bitti.

Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr sahaya çıkacak.

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