Kalaycı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Konya İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde, MHP'nin vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi ve emsalsiz sadakat demek olduğunu, bu iradeyle mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

MHP'nin bozgunculuğa ve yıkmaya dayalı muhalefet anlayışını şiddetle reddettiğinin altını çizen Kalaycı, "14 ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri küresel siyasetin ana gündem konusu olmuştur. Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi, Cumhurbaşkanımızın devrilmesi, Türkiye'nin dağılması için her yola müracaat edilmiştir. Vatanımızla hesabı olan küresel mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin, iç ve dış karanlık medya gücünün baskı ve dayatmaları, Allah'a şükürler olsun ki birer birer aşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kirli hesaplara, algı operasyonlarına geçit vermeyen Türk milletinin, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kalaycı, "Hedefimiz, istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle uyumlu geleceğe ulaşmaktır. Hedefimiz güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediyedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin eşgüdüm ve uyum içinde çalışma kabiliyetine sahip olması ülkemizin kalkınması, milletimizin yeterli ve nitelikli hizmet alabilmesi bakımından siyasi hayatımızda oldukça önemli bir anlam taşımaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin gelişmeye ve kalkınmaya devam ettiğini, ülkede ekonomiye dair olumsuz eleştiri yapanların 6 Şubat depreminden hiç bahsetmediğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı felaketin, Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 104 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün televizyonlarda izliyorsunuz, kendisini iktisatçı olarak tanıtan, 'Öldük, bittik' edebiyatı yapan, ekonomiyi karalayan kişiler hiç bu depremden bahsetmezler. Depremler nedeniyle yapılan harcamaların sadece bu yılın bütçesine getireceği yük tahminen 762 milyar lira olduğu, 3 yılda 3 trilyon liraya ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye yaşadığı asrın felaketi depreme ve yaşadığı küresel zorluklara rağmen büyüyen ve güçlenen bir ülkedir. Bu yıl birinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de tüm güçlüklere rağmen yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş, OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü en yüksek büyüyen ülke olmuştur."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhur İttifakı'nın millet için ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve mücadelenin genel seçimlerde meyvesini verdiğini, MHP ve AK Parti teşkilatlarının özverili çalışmalarıyla 31 Mart yerel seçimlerinde de önemli bir başarıya ulaşılacağına inandığını vurguladı.

Angı, özverili çalışmaları dolayısıyla MHP Konya İl Başkanlığı teşkilat mensuplarına teşekkür etti, Konya sevdasıyla kol kola yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Kongreye tek aday olarak katılan mevcut MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da kongrenin ülke ve Konya için hayırlı olmasını diledi, "MHP’nin öncelikli varlık nedeni, kahramanların taşıdığı milli bekanın yıkılmadan devamlılığını sağlamaktır. Türk tarihinin bize yüklediği misyon budur. Bu misyon, büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukadder bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda olduğu bir ata yadigarıdır." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer'in de birer konuşma yaptığı kongreye Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Mevcut İl Başkanı Remzi Karaarslan yeniden MHP Konya İl Başkanı seçildi.

AA