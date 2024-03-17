MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oy birliği ile seçildi. Divan başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması

Kurultayda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 81 ili temsilen bazı illerin isimlerini okuyarak sembolik yoklama yaptı. Bahçeli'ye, salondaki partililer, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli, "Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin, kızıl çıksın. Yeni yüzyıla Türkiye'nin damgasını vurmazsak, Türk ve Türkiye sevdamızdan vazgeçersek, haktan, halktan, hakikatten milim ayrılırsak, gök girsin, kızıl çıksın." diye konuştu.

Hayat yolculuğunda tomurcuk kaygısı taşımayan bir ağacın odun olmaktan başka seçeneği bulunmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi, ülkücü hareketin serdengeçti yüreklerinin, 55 yıl önce yola çıkarken mutlak suretle tomurcuk derdi vardı. Lakin yeşillenen yapraklarımız kimi zaman sararıp düştü. Kuruyup sararan bu yaprakların akıbetini rüzgarlar tayin etti. Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden, dönmeye yüzleri kalmadı. Bazıları meçhule açtıkları yelkenler yırtılınca ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden ayrılan baltaların darbesine maruz kaldık ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını hamdolsun başardık."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Savaşı sonucunda kazanılan zaferin, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirdiğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasını çizdiğini vurguladı.

Çanakkale'yi geçemeyenlerin bu defa Türkiye'yi topyekun geçmek için çırpındığını belirten Bahçeli, "topla tüfekle sonuç alamayanların, demlenmiş ve devşirilmiş işbirlikçilerinin taşeron kılavuzu ile bir kez daha operasyon çekmekle uğraştığını" kaydetti. Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mirasını yağmalayan habis güruhun, 100 yılı karanlığa itmek, yaşanmaz hale getirmek, milleti mağlup etmek için yanıp tutuştuğunu ifade etti.

"Muhalefet, birbirini yiyip tüketiyor"

Muhalefet partilerinin, devletin dayandığı kurucu ilke ve esasları, milletin mukavemet zırhı olan milli birlik ve dayanışma hisarlarını yıkmak için adeta yarıştıklarını savunan Bahçeli, 2023'teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde hayal kırıklığına uğrayan muhalefetin, birbirini yiyip tükettiğini, sakat ve sancılı bir irade eşliğinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kara propaganda ile hazırlandıklarını öne sürdü.

"CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edindiğini, demlenerek rotasını kaybettiğini, bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alındığını" ifade eden Bahçeli, "DEM, CHP'yi maalesef dönüştürmekle kalmamış, tarihinden ve istikametinden koparmıştır." dedi.

Devlet Bahçeli, CHP'de kimin fiilen genel başkan olduğunun belli olmadığını da savunarak, "Her gün yeşeren çıkar kavgaları, insanımızı rahatsız eden gürültü kirliliği, patlak veren krizler, CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuş, teşhir etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'lilerin, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, insanımızın ekonomik durumunu sömürürken ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP yönetimi, ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." şeklinde konuştu.

Hiçbir milliyetçinin bu kifayetsizlere oy vermeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kentinin yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, Türk'ün adını anmayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır." dedi.

"Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

Bahçeli, "Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." şeklinde konuştu.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız"

Devlet Bahçeli, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.