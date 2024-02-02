Ankara
Durmaz, yazılı açıklamasında, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla Kütahya, Muş ve Niğde'deki 55 belde belediye başkan adaylıklarının kesinleştiğini bildirdi.Kaynak: AA
Durmaz, yazılı açıklamasında, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla Kütahya, Muş ve Niğde'deki 55 belde belediye başkan adaylıklarının kesinleştiğini bildirdi.Kaynak: AA
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