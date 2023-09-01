Haber: Damla Oya Erman

Bu açıklama, Avrupa Birliği'nin ürünlerin bütünleştirilmesine yönelik antitröst soruşturması başlattığı bir ayın ardından geldi.

Değişiklik, 1 Ekim'den itibaren Microsoft 365 ve Office 365 paketlerini kullanan AB ve diğer dört Avrupa ülkesindeki iş müşterilerini etkileyecek.

Microsoft (MSFT), diğer şirketlerin ürünlerini Microsoft 365 ile daha kolay entegre etmelerine de olanak sağlayacak. Örneğin, Salesforce'a ait olan Zoom ve Slack gibi şirketler için bu değişiklikler geçerli olacak.

Şirketin Avrupa hükümet ilişkileri başkan yardımcısı Nanna-Louise Linde, "Bu değişikliklerin, rekabetçi fiyatlarla en iyi çözümlere erişim sağlayarak hem rakiplerimizin hem de Avrupalı iş müşterilerinin çıkarlarını dengelediğine inanıyoruz" dediği bir blog yazısında ifade etti.

Microsoft, soruşturmaya devam edecek ve "hem müşterilere hem de Avrupa'daki geliştiricilere fayda sağlayan pragmatik çözümleri keşfetmeye açık kalacak" dedi.

Şirket, popüler video konferans özelliği ile tanınan Teams uygulaması olmadan Microsoft 365 ve Office 365 için aylık €2 ($2.2) daha az ücret alacak.

Yeni "kurumsal müşteriler", Teams'i aylık €5 ($5.4) karşılığında ayrıca satın alabilecekler.

"Teams ile birlikte gelmeyen bir pakete geçiş yapmak isteyen mevcut kurumsal müşteriler, mevcut üretkenlik paketlerine devam etmeyi veya Teams olmadan bir pakete geçmeyi seçebilecekler" dedi Linde.

Blog gönderisinde kişisel müşteriler için herhangi bir değişiklikten bahsedilmedi.

AB, Microsoft'a karşı olası rekabeti engelleyici uygulamaları incelemeye başladı, Slack'in 2020'deki bir şikayeti sonucu olarak bu inceleme başlatıldı. Slack, Microsoft'ın Teams'i baskın işyeri yazılımına yasadışı bir şekilde bağladığını iddia etti.