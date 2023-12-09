Haber: Damla Oya Erman

Ülkenin Rekabet ve Piyasa Otoritesi'ndeki düzenleyiciler, Microsoft ve OpenAI arasındaki "yakın, çok yönlü ilişkinin" bir "ilgili birleşme" oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bir soruşturma başlatma olasılığını değerlendirdiklerini duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamada, kamuoyundan gelen geri bildirimlere göre hareket edileceği ve olası bir rekabet soruşturmasının başlatılıp başlatılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, OpenAI'in bağımsız bir şirket olarak kalacağı vurgulandı. Microsoft'un Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, eski adıyla Twitter olan X platformunda yaptığı bir gönderide, "2019'dan beri, her iki şirketin bağımsızlığını koruyarak daha fazla yapay zeka inovasyonu ve rekabeti teşvik eden bir ortaklık kurduk" dedi. Smith, Microsoft'un artık OpenAI'in Yönetim Kurulu'nda oy hakkı olmayan bir gözlemciye sahip olacağını ancak bu durumun bir satın alma olmadığını belirtti. Smith, CMA ile yakın bir iş birliği yapacaklarını ve gerektiğinde tüm bilgileri sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

OpenAI sözcüsü yaptığı açıklamada, "Microsoft ile ortaklığımız, bağımsız kalmamıza ve rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermemize olanak tanırken, onlara OpenAI'in operasyonları üzerinde yönetim yetkisi veya kontrol sağlamaz" dedi.

Bu açıklama, Microsoft'un İngiltere'de artan antitröst incelemelerine işaret ediyor. CMA, Microsoft'u bulut hizmetlerindeki uygulamaları ve video oyun devi Activision Blizzard ile olan birleşmesi üzerine inceledi ve bu birleşme Microsoft'un anlaşmada değişiklikler yapmasının ardından bu sonbaharda onaylandı.

Microsoft, OpenAI'e milyarlarca dolar yatırım yapmış ve teknolojisini Microsoft hizmetlerine entegre etmeye başlamıştı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, iki şirketin derinlemesine entegre olduğunu söyledi ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ani bir şekilde kovulduğu ve ardından tekrar işe alındığı olayların ardından bir blog gönderisinde, Microsoft'un OpenAI'in yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir koltuk kazanacağını açıkladı.

Cuma günü yayınlanan bir blog gönderisinde CMA, "OpenAI'nin yönetişimiyle ilgili son zamanlarda bir dizi gelişme yaşandı, bunlardan bazıları Microsoft'u ilgilendiriyordu" dedi. Açıklamada, CMA'nın, Microsoft'un OpenAI üzerinde "fiili kontrol" sahibi olup olmadığını inceleyecek bir soruşturma başlatmayı düşündüğü belirtildi. Ajansın süreci genellikle bir yorum davetiyle başlar, ardından birinci aşama incelemesinin başlatılması ve gerekirse derinlemesine ikinci aşama soruşturmasıyla devam eder.