Migros ve Aksa Elektrik'ten yapılan ortak açıklamaya göre, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin odağına alan Migros, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Türkiye'nin ilk 25 firması arasında yer alıyor.

Türkiye'nin temiz enerji ihtiyaçlarına yönelik çözüm sağlayan ve Aksa Elektrik Grubu markalarından biri olan Aksa Solar ile Migros iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, iki şirket Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrali kuruyor.

Malatya'da 170 bin metrekare alanda yaklaşık 29 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 27 milyon kWh üretim öngörülüyor. EPS İş Modeli ile anahtar teslim olarak yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen güneş enerjisi santrali kapsamında proje yatırım desteği ve tüm izin, tasarım, kurulum, proje süresi boyunca işletme ve bakım süreçleri Aksa Solar tarafından üstlenilecek.

Söz konusu güneş enerjisi santrali ile 2024 başı itibarıyla Çanakkale'den Artvin'e 13 ilde 300'ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketimi tamamen temiz enerji ile karşılanacak. Santral ile ayrıca, yıllık yarım milyon ağacın atmosferden çektiği karbona denk yaklaşık 12 bin ton karbon emisyonu engellenecek.

İş birliği ile Migros, temiz enerji kullanmanın yanı sıra enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayacak.

Aksa Solar, temiz enerji kullanmak ve enerji maliyetlerinde tasarruf etmek isteyen müşterilerine özel sunduğu güneş enerjisi santralleri ile anahtar teslim projelerle çözüm ortaklığı sağlıyor.

"Karbon net sıfır hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros İcra Kurulu Üyesi Şevki Tuncer, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk 25 firma arasında yer aldıklarını, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon net sıfır hedefine emin adımlarla ilerken enerji maliyetlerini de azalttıklarını belirtti.

Migros İyi Gelecek Planı doğrultusunda, sürdürülebilirlik adına her geçen gün kendilerine koydukları hedef çıtasını yükselterek sektöre öncülük ettiklerini aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

"Aksa Solar ile gerçekleştirdiğimiz Malatya'daki güneş enerjisi santrali projesi sadece çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda enerji tüketimimizi etkili bir şekilde yöneterek karbon ayak izimizi azaltmamıza da yardımcı olacak. Tarımsal üretime uygun olmayan arazilere kurulacak güneş panelleriyle hem enerji üretecek hem de bu bölgeleri verimli bir şekilde kullanacağız. Malatya'da devreye girecek santral ile 2024 başı itibarıyla Çanakkale'den Artvin'e 300'ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketimini tamamen temiz enerji ile karşılayacağız. Bu santral, engellediği karbon emisyonu ile yarım milyon ağacın görevini üstlenecek."

Tuncer, karbon net sıfır hedefi yolunda somut adımlar attıklarını belirterek, "Bilime Dayalı Hedefleme (SBT) doğrultusunda, 1,5 santigrat derece senaryosuyla uyumlu olarak karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltma taahhüdümüz var. Son 2 yılda yüzde 9'a yakın azaltım sağladık bile. Doğrudan karbon ayak izimizin yarısını oluşturan elektrik tüketimimizi azaltmak için enerji verimliliği konusunda yatırımlar yapıyoruz. Otomasyon teknolojileri ve yeni nesil sistemler kullanarak enerji tasarrufu sağlıyoruz. Kullandığımız elektriği temiz enerjiden elde etmek için de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hız verdik. Yıl sonunda Dağıtım Merkezi üstü güneş enerji santrallerimizi de 4'e çıkarıyoruz. Aksa Solar iş birliğinde kuracağımız Malatya'daki güneş enerjisi santrali ile bu çabalarımızı genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Alternatif enerji çözümleri sunuyoruz"

Aksa Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kirazlı da Aksa Solar'ın anahtar teslim projeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji çözümleri sunduğunu bildirdi.

Kirazlı, "Ülkemizin 2050 sıfır karbon hedefine ulaşması için Aksa Solar olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve bu yatırımlara katkı sağlamak hedefiyle üstlendiğimiz temiz ve yeşil enerji projelerine tüm hızımızla devam ediyoruz. Enerjinin her alanında hizmet veren bir marka olarak iklim krizinin ve emisyon oranlarının küresel gündemde ön planda olmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak isteyen şirketlere yerli ve milli kaynakları kullanarak çözüm ortağı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirazlı, güneş enerjisi santralleri kurulum ve yatırım maliyetinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında daha ekonomik bir çözüm olması sebebiyle son yıllarda şirketler tarafından büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Aksa Elektrik’in yenilenebilir enerji çözümleri için geniş bir faaliyet alanı içerisinde olduğunu belirten Kirazlı, şunları kaydetti:

"Aksa bünyesinde insanı odağına alan iş modelleri ve sürdürülebilir bir gelecek bakış açısıyla müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre farklı iş modelleri geliştirerek yenilikçi, çevreye duyarlı ve alternatif enerji çözümleri sunuyoruz. Bugün güneş enerjisi sistemlerinden, elektrikli araç şarj istasyonlarına, enerji verimliliği projelerinden karbon ayak izini azaltmaya kadar geniş bir eko sistem içerisinde iş ortaklarımıza uçtan uca çözümler üretiyoruz. Uzman ve alanında deneyimli kadromuz ile projelerimizi yöneterek anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumları gerçekleştiriyoruz. Perakendenin öncüsü Migros ile kurulacak yeni sistemin yaklaşık 300'ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketimine eşdeğer düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Bu kapsamda Migros’un kurumsal değerleri arasında yer alan ‘Sürdürülebilir Ekosistem’ değeri ile de örtüşen projemizin her iki tarafa ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

AA