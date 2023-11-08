Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Kendi oyunumuza odaklanmak en önemlisi. Yarınki maçtan 3 puan alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Maalesef savunmada çok fazla sakatlık yaşayanlar oldu. Karmaşık sakatlıklar yaşadılar. Biz güçlü bir takımız, güçlü oyunculardan oluşan bir takımız. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak." diye konuştu.

Genç oyuncular için önemli bir fırsat yakaladıklarını aktaran Crespo, "Genç oyuncular zaten bizimle çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Fırsat gelirse ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bizler de genç olduk, bizler de tecrübeli oyunculardan faydalandık. Şimdi aynısını biz yapmalıyız, onlara yardım etmemiz lazım. Kaliteli oyuncular, fırsat gelirse en iyisini yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.