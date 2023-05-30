TBMM

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a en çok destek veren üçüncü ilin Çankırı olmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık her 5 kişiden 4'ü, tam bağımsız Türkiye hedeflerini gerçekleştiren ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiştir." dedi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından kazananın Türkiye, Türk ve İslam dünyası ile bütün mazlumlar olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mutlaka mümkündür" sözünün, emperyalist ve siyonistlerin uğraşına rağmen kısılamadığını ve Birleşmiş Milletler'de yankılanmaya devam edeceğini söyledi.

Seçimlerin, tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Kazanan milletimizin tamamıdır, devletimizdir, bütün mazlum coğrafyalardır. Kaybedenlerse millete rağmen iftira ve yalan siyasetiyle, algı ve illüzyon siyasetiyle çarpık anlayışlarını ortaya koymaya çalışan, her türlü yıkıcı, bölücü yaklaşımları ortaya koyan ve vadedilmemiş hiçbir hususa değinilmemiş bir şey bırakmayan, verilmemiş taviz bırakmayan muhalefet yapısının, bütün altılı masa ve bileşenlerinin içeride ve dışarıdaki destekçileriyle beraber hepsinin mağlup olduğu gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Öyle bir süreç yaşadık ki son dönemece doğru girerken, CHP, HDP ve Zafer Partisinin aynı çizgide birleştiği bir nokta söz konusu oldu" diyen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen her türlü birbirine karşıtmış gibi görünen yapıların bir araya getirilerek yamalı bohça ittifakı oluşturulmasına rağmen aziz milletimiz meseleleri, vicdanıyla, irfanıyla tartmış ve en güzel neticeyi ortaya koymuştur. İnşallah bu netice bütün milletimizin rahatlamasına, özgürlüğünün, demokratikleşmenin ve refahının artmasına vesile olacak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs seçimleri, 27 Mayıs darbesiyle, 29 Mayıs İstanbul'un fethi gününün arasında yepyeni bir açılıma ve başlangıca, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına millet devlet kaynaşmasıyla vesile olmuş bir gündür. Bundan sonraki süreçlerin yasama ve yürütme arasındaki uyumla beraber milletimizin beklentilerinin tamamının karşılanacağı bir 28. Dönem beklediğimi ve buna dair her türlü katkıyı da birlikte vereceğimizi, kazananın milletimiz olduğunu, 85 milyon insanımızla beraber büyük ufuklara doğru yürüyüşümüzün yeni bir başlangıcı olan 28 Mayıs seçimlerinin milletimize, Türk dünyasına, İslam dünyasına, bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

"Kadın temsili şu anda yüzde 20'yi buldu"

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye Yüzyılı'nda milletvekili olarak hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi.

TBMM'nin yeni yasama döneminin, herkesi kuşatan ve toplumun her kesimine seslenen yeni kararların alındığı bir dönem olması temennisinde bulunan Böhürler, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'na uygun kararların alındığı bir Meclis'te güzel çalışmalar bizi bekler." diye konuştu.

Böhürler, TBMM'deki kadın milletvekili temsil oranının, AK Parti'nin iktidarlarında giderek arttığına işaret ederek, "Kadın temsili şu anda yüzde 20'yi buldu. Bu çok önemli bir rakam ama elbette yetmez. Daha çok kadının Meclis'te olmasını arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde, dönemlerde daha çok kadın siyasette, sadece Meclis'te değil bürokraside de, önemli görevlerde yer alır. Kadın hakları mücadelesi, bizim açımızdan da AK Parti'nin politikaları açısından da Türkiye kadınları için de çok önemli. O anlamda kadınları temsil ettiğim için de ayrıca sırtımda bir yük ve vazife de hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıt işlemi için TBMM'ye gelen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Meclis çalışanlarına ve gazetecilere kuru kayısı ikram etti.

"Uluslararası alanda örnek gösterilen birçok değişim ve politikaya imza attık"

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Yüzyılı'nda bir kadın ve engelli milletvekili olarak ülkenin tamamına hizmet edeceğini dile getirdi.

Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Öncü, bir gazetecinin, iktidara yönelik kadın haklarına ilişkin bazı eleştirel söylemleri anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, AK Parti iktidarlarında kadın politikaları alanında devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Kazanılmış hak ve hürriyetler konusunda geri adım atmayı planlayan bir irade olmadıklarını, hizmet iktidarı olduklarını belirten Öncü, "Hizmetimizde temel unsurumuz hanımefendilerdi, kadınlardı. Çalışma hayatı, eğitim, istihdam, koruyucu tedbirler, hukuk alanlarında tüm değişimi yaptık. Uluslararası alanda örnek gösterilen birçok değişim ve politikaya imza attık. Bundan sonra da temel hedefimiz, aynı şekilde, eğitimde de istihdamda da hanımefendileri nitelikli hale getirip aile birliğini koruyarak yeni Türkiye Yüzyılı'nda hanımefendilerle birlikte yeniliklere imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Engelli bir kadın milletvekili olduğunu belirten Öncü, 9 aylıkken tandıra düştüğünü, 10 parmağını yanarak kaybettiğini anlattı. Bir avukat olduğunu ifade eden Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parmaklarımın olmaması fiziksel hiçbir alanda beni sınırlamıyor. Çok normal, sizler kadar hızlı yazı yazabilen, bilgisayar kullanabilen, yabancı dilleri olan, uzun süre yabancı şirkette yöneticilik yapmış bir hanımefendiyim. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Mardinli bir eşim var, çok büyük bir ailenin geliniyim, bununla da iftihar ediyorum. Dolayısıyla kadını hem Anadolu'dan hem merkezden hem çalışma hayatında biliyorum hem siyasette 14 yıl emek verdim, kadının siyasetteki önem ve değişim dönüşümüne birebir tanıklık etmiş bir insanım. O yüzden yeni dönem, inşallah Türkiye için hayırlı olsun. Kadın-erkek ayrıştırmadan, toplumun tüm değerlerini birlikte değerlendirip gelişimi birlikte dağıtmak gerekiyor. İnşallah yeniliklere imza atmayı Allah bize nasip eder."

36 yıl sonra Sarıgül milletvekili olarak Meclis'te

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ailesiyle birlikte geldiği TBMM'de kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye'nin parlamenter siteme geçmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz şartsız destek verdiğini belirten Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok çaba sarf ettiğini vurguladı.

Sarıgül, "36 yıl sonra Parlamento'dayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum." dedi. "Türkiye'nin 36 yıl önceki Türkiye olmadığını, Mustafa Sarıgül'ün de 36 yıl önceki Sarıgül olmadığını" ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Parlamento'da artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle deneyimlerimle, her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim, çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan, toprağımızdan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan'ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim. Bütün ülkeme, siyasi parti ayrımı gözetmeden canla başla hizmet etmeye çalışacağım."

Konuşmasının ardından Sarıgül'e rozetini TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Süheyla Gülgün Anadolu taktı.

AA