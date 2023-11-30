Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlara hazırlık kapsamında sezonun ilk kampını Bolu'da yaptı. Milliler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Bolu kampını tamamlayan milli cimnastikçiler, hazırlıklarına İzmir'de devam ediyor.

Kamp kadrosunda yer alan milli sporcular Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, olimpiyatlara "altın madalya" parolasıyla hazırlanıyor.

Arıcan: "Cimnastik ülkesi olmaya başladık"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Bolu kampının eğlenceli ve yorucu geçtiğini söyledi.

Arıcan, cimnastik tarihinde ilk defa olimpiyatlara takım halinde gidildiğini aktararak, "Büyük bir hedefimiz vardı; takım halinde kotayı almak. Bunu da başardık. Gerçekten şu ana kadar takım olarak gelmiş geçmiş en büyük başarılarımızdan biri." dedi.

Takım olarak güçlü olduklarını vurgulayan Arıcan, "Dünya standartlarında bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda madalyamız var. Dünya Şampiyonası'nda final hedefliyoruz. Dünyanın en iyi 12 takımının içerisindeyiz. Artık bir cimnastik ülkesi olmaya başladık. Tabii bu kolay olmadı. Çok uzun yıllar emek verdik. Hem antrenmanlarımızda hem de yarışmalarımızda verdiğimiz büyük çabalarla buralara geldik." diye konuştu.

Arıcan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım halinde daha büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarı elde edildiğine işaret eden Arıcan, şöyle devam etti:

"Benim madalyam, tüm Türkiye'nin madalyasıdır. Türkiye'ye cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdım. Şimdi hedefimiz; bu madalya sayısını artırmak. 2016 yılında ilk defa gitmiştim, 2020 yılında ilk madalyamızı aldım. Çok büyük çalışma ve emekle gelen bir madalyaydı. İnşallah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalyanın rengini değiştireceğim."





Çolak: "Olimpiyatlar sporun zirvesi"

Ay-yıldızlı cimnastikçi İbrahim Çolak, olimpiyatlara yönelik azimle çalıştıklarını belirterek, kariyerinin tek eksik madalyasını kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Çolak, sakatlıklarının geride kaldığını aktararak, "Olimpiyatlarda 23 yıllık sporculuk kariyerimde yaşadığım tüm tecrübeleri kullanıp, çalışmalarımı da doğru bir şekilde yaparak madalya hedefime ulaşmaya çalışacağım. Bu hedefime ulaşmayı çok istiyorum. Olimpiyatlar bu sporun zirvesi. Madalya alırsam cimnastik kariyerimdeki bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım." ifadelerini kullandı.

Rakiplerine değinen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok az puanla sıralamanın değiştiği durumlar. Burada baktığınızda o en iyi 10-15 kişi bile şampiyon gibi görünebilir. Çünkü arada dağlar kadar fark yok. Detaylar madalya almanızı veya madalyanın rengini belirliyor. Tabii ki çok iyi rakip olduğumuz kadar çok iyi arkadaşız da. Dostlukları hiç bozmadan yarışmaları, müsabakaları devam ettiriyoruz. En önemlisi karşılıklı saygı ve sevgi."

Çolak, Ferhat Arıcan'ın aldığı bronz madalyadan sonra Türkiye'ye bir olimpiyat madalyası daha kazandırmak istediğini vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda hep üstüne koyarak ilerlediğini anlattı.

Tokyo'daki olimpiyatlarda 7 final yaptıklarına ve bir madalya aldıklarına işaret eden Çolak, Paris'te birden fazla madalya kazanmayı hedeflediklerini, olimpiyatlara katılacak ekibin bunu başarabileceğini sözlerine ekledi.