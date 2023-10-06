Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC'ye eğitim alanında destek verileceğini belirterek "Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları, buradaki kardeşlerimiz ve çocuklarımız için de sunmak isteriz." dedi.

Lefkoşa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Tekin'e ziyaretinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.

Başbakanlıkta Üstel ile bir araya gelen Tekin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Lefkoşa'da kendilerini misafir olarak görmediklerini belirterek bakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını hatırlattı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depreme ilişkin Tekin, felaketlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyerek depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Tekin, KKTC'ye eğitim ve öğretim alanında destek vermeyi ve burada güzel çalışmalar yapmayı temenni ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız için de sunmak isteriz. Planlamalarımızı da öyle yapıyoruz. KKTC'den gelen destek taleplerinin karşılanması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı. Gün boyu yapılacak çalışmaların hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde hem Türkiye’deki hem de buradaki çocuklarımız için güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin."

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz sayesinde eğitimde yaşadığımız sıkıntıları aşıyoruz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hükümet olarak çocukların daha güvenli ortamda iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin tarihi bağına dikkati çekerek "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz sayesinde eğitimde yaşadığımız sıkıntıları aşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl okullarda eğitimi haftada iki gün tam güne çıkardıklarını aktaran Üstel, 2025 yılında tüm okullarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmayı ve eğitim sistemini yavaş yavaş daha çağdaş bir noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Üstel ve Tekin karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

AA