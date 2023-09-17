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Çağdaş Atan: Oyuncularım bugün değişikliklere çok iyi cevap verdiler

Çağdaş Atan: Oyuncularım bugün değişikliklere çok iyi cevap verdiler

57 kiloda Süleyman Atlı da ilk turda Alman Rakibi Niklas Stechele'ye 6-5 yenildi.

Milli güreşçilerden 79 kiloda Ramazan İshak Sarı ise ikinci turda İranlı Rakibi Mohammad Ashghar Nokhodilarim'e 9-4 mağlup oldu.

Feyzullah Aktürk ise 92 kiloda, Bulgar rakibi Akhmed Adamovich Magamaev maçtan çekilince galip sayıldı ve çeyrek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Kazak rakibi Rizabek Aitmukhan'a 11-0 yenildi.

Öte yandan milli güreşçilerden 74 kiloda Soner Demirtaş, üçüncü turda Ermeni rakibi Hrayr Alikhanyan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Soner, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Turan Bayramov'a 5-4 mağlup oldu.

Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı.

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, müsabakada Ligeti'yi 5-0 mağlup etti.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül , bronz madalya müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaştı.

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