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Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 31 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda, 1 Haziran Cumartesi günü de sıralama yarışında mücadele edecek. Milli motosikletçi, 2 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te sezonun yedinci ana yarışında podyumda yer almak için damalı bayrağı ilk üçte geçmeye çalışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü , 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Floransa kentindeki Scarperia e San Piero bölgesinde bulunan Mugello Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası 'nda gaza basacak.

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