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Yarışmada pilotlar genel klasmanında 109 puanla Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado birinci, 74 puanla Honda pilotu Jaume Masia ikinci, 68 puanla Angeluss MTA takımından Ivan Ortola ise üçüncü sırada yer alırken, 53 puanla Deniz Öncü ise 6. sırada bulunuyor.

Yarışta, Daniel Holgado damalı bayrağı 33.27.3150'lik derecesiyle birinci sırada geçerken, üçüncü sıraya da Liqui Moly Husqvarna Intact GP takımından Ayumu Sasaki, Deniz'in gerisinde sadece 0.056 saniyelik farkla yerleşti.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışta genç sporcu, Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado'nun sadece 0.051 saniyelik gerisinde birinciliği kaçırdı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

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