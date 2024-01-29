Okçuluğa 1983'te Samsun'da başlayan ve 1984-2008 yıllarında milli sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda boy gösteren 57 yaşındaki Vedat Erbay, 1988 Seul ve 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Türk Milli Takımı'nın 2008-2011 yıllarında antrenörlüğünü yapan Vedat Erbay, 2013-2016 ve 2022-2023 yıllarında da Irak Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlendi.

Sahibi olduğu okçuluk akademisinden birçok sporcu ile 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ve 7. olan Zehra Özbey Torun'u da yetiştiren Vedat Erbay, aktif sporcu olarak da yurt İçi ve dışında masterlar kategorisinde çok sayıda derece elde etti.

Masterlar olimpiyatlarında 2016 ve 2021'de birincilik alan Erbay, Salon Okçuluk Dünya Kupası masterlar kategorisinde 2016 Bangkok, 2019 ve 2021 Nimes’in ardından bu yıl da aynı yerde şampiyonluk elde etmeyi başardı.

Azerbaycan Okçuluk Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Erbay, onları Dubai’de yapılacak Dünya Kupası Olimpiyat seçmelerine hazırlıyor.

"Dünya kupası şampiyonluğunu getirmek benim için ayrı bir onur"

Vedat Erbay, Nimes'te 19-21 Ocak'ta düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasının dünyanın en büyük yarışlarından biri olduğunu belirtti.

Irak Milli Takımı antrenörlüğünden ayrılınca bu şampiyonaya katılmak için hazırlıklarına başladığını ifade eden Erbay, "Bu yarışma için iyi hazırlandım. Masterlar kategorisinde, ustalar, eski dünya ve olimpiyat şampiyonları yarışıyor. Dördüncü kez dünya kupası şampiyonluğunu kazandım. Bu serilerin hemen hemen hepsini alıyorum desem yeri var. Ülkeme dünya kupası şampiyonluğunu getirmek benim için ayrı bir onur. Keyif aldım." diye konuştu.

Erbay, birinci önceliğinin kulüplerindeki oyuncuları iyi yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu yıl kulüp olarak madalya sıralamasında Okçular Vakfının ardından ikinci sırada yer aldıklarını dile getiren Erbay, "İyi bir performansa sahibiz. Sürekli sporcu yetiştiriyoruz ve buna devam edeceğiz. Bu bizim için bir onur." dedi.

"Okçuluk dünyasında biz varız"

Erbay, yaklaşık 40 yıldır okçuluk sporunun içinde olduğunu anlatarak, Türk okçuluğunun her zaman iyi durumda olduğunu belirtti.

Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunun çok yakıştığını, ülke adına çok büyük bir reklam olduğunu vurgulayan Erbay, "Türk okçuluğu dünyada en iyilerindendir. Yani okçuluk dendiğinde dünyada biz varız." ifadesini kullandı.