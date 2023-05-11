Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile takip ettiği "Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, Türk Hava Kuvvetlerinin havacılık alanında seçkin ve saygın bir yere sahip olduğunu belirtti.

Seçkin ve nitelikli personeliyle en eski hava kuvvetleri arasında yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığının terörle mücadele başta olmak üzere kendine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini aktaran Akar, komutanlığın koronavirüs salgını ile 6 Şubat’taki "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaptığı insani yardım çalışmalarına da dikkati çekti.

Hassas bir dönemden geçildiğini, bölgedeki risk ve tehditlere karşı etkin, caydırıcı ve saygın bir Türk Silahlı Kuvvetleri için çalıştıklarını aktaran Akar, halkın güvenliğini sağlamak, ülkenin hak ve hukukunu korumak için faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli savunma sanayisini "olmazsa olmaz" olarak nitelendiren Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşviki, desteği ve liderliğinde bu alanda yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını bildirdi.

Müşterek ve birleşik tatbikatların önemine değinen Akar, bu tatbikatlarda kuvvetler ve müttefikler arası işbirliği, beraber çalışabilme esaslarının kazanıldığını ifade etti. "Tatbikatlar biz askerler için büyük laboratuvar" dedi. Akar'ın hemen devamındaki "Daha doğrusu ben sivilim, siz askersiniz." sözleri salondakileri gülümsetti.

"Tek derdimiz 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliği"

Türkiye’nin bölge ve dünya barışına katkılarına yönelik çalışmalara ilişkin Akar, "Doğu ve güney sınırlarımız aynı zamanda NATO'nun, AB'nin, Avrupa'nın sınırları. Bizim burada terörle mücadele ve göç dahil yaptığımız mücadele aynı zamanda Avrupa için de hayati öneme haiz. O bakımdan bizim işbirliğimizi geliştirmemiz çok önemli, değerli, anlamlı." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını artırdığını da söyledi.

"Bizim tek derdimiz 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliği. Bunun için gayret gösteriyor, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz." diyen Akar, aynı anda birçok terör örgütü ile mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti.

Akar, 40 yıldan beri musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktedir olduklarını kaydederek, Türkiye'nin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada terör örgütünün çöküş içinde olduğuna dair alametlerin görüldüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarını tahrip ediyor. Teröristleri mağaralarına, sığınaklarına, barınaklarına gömmekte kararlıyız. Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu da Mehmetçik paramparça etti, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü." dedi.

"Müttefiklik ruhu"

Akar, terörle mücadeleye ilişkin, "Terörle mücadelede sadece bize değil, müttefiklere de önemli görevler düşüyor. Bizim beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesi. Bunu bekliyoruz. Bu konuda samimi ve somut destekler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Biz sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla, uluslararası hukuka uygun olarak çözülebileceğine inanıyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. Fakat şunu da söylüyoruz, bizim diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerden yana olmamız herhangi bir şekilde zafiyet değil, diğer taraftan da 'hakkımızı çiğnetmeyiz, oldubittiye müsaade etmeyiz' dememiz de bir tehdit değil. Tarafların iyi niyetle, oturmak, konuşmak suretiyle diyalog içinde sorunları çözebileceğine inanıyor, bize düşen ne varsa elimizden gelen katkıyı sağlayacağımızı söylüyoruz."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da akan kanın durması, ateşkesin gerçekleşmesi ve barış görüşmelerine giden kapının açılması için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akar, savaşın neden olduğu uluslararası çaptaki gıda krizinin çözümüne yönelik Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin desteğiyle imzalanan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:

"18 Mayıs'ta protokol doluyor. Bu süre dolmadan önce bunun istikrarlı şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları BM gözlemcileri ile beraber dün ve bugün çalışmalarını sürdürüyor. Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması. Bu herkese yarar, fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra bizim Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz var. Bunların da güvenli şekilde tahliyesi için görüşmelerimiz devam ediyor."

Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

Akar, tatbikat için Konya’ya gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov’u 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında karşıladı. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ne gelişlerinde tören mangasını birlikte selamlayan Akar ve Hasanov ardından hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.

Yapılan brifingin ardından Akar, Hasanov ve diğer davetliler tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti, sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrotimi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izledi.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

AA