ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Iraklı mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Abbasi, Onur Kıtası'nı selamladı. İki bakan törenin ardından önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayi alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından, güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke oldukları vurgulandı, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, işbirliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Abbasi'yi Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler'in Musul'daki yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk bakanın nezdinde Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.