Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, "Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari 'ye gittiği bildirildi.

Meteorolojiden Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.