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Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle gerçekleşen organizasyondaki yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında devam ediyor.

Selinay'ın 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandığı organizasyonda, Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Milli trialet Selinay Tuğçe Kır , müsabakayı başarıyla bitiren ilk sporcu olarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Genç kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların, denizde yüzüp bisiklet sürdükten sonra koşu alanına geçiş yaptığı parkur tamamlandı.

Avrupa Triatlon Kupası 'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

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