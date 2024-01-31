Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya’da düzenlenen 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu, ILCA 7 Altın Grup kategorisinde 51 sporcu arasında 28. oldu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken’in sporcusu Yiğit Yalçın, bu derecesiyle Paris kotası aldı.

Yiğit Yalçın Çitak, Ecem Güzel’den sonra 2024 Paris kotası elde eden ikinci milli yelkenci olmayı başardı.

Bakan Bak, Yiğit Yalçın Çitak'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Avustralya’da düzenlenen ve 152 sporcunun yarıştığı ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği sonuçla yelken branşında 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanan Yiğit Yalçın Çitak’ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Yiğit Yalçın Çitak'a ülkemizi temsil edeceği olimpiyatlarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.