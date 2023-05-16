İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesinin İlçe Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Aydos Diriliş Nesli Okumaları’nın 7’nci yılının 50’nci programı; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gençler tarafından yoğun katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin konuk olduğu söyleşi programında yazarın “Biat” adlı eserinin konusu olan Turgut Reis’in hayat hikâyesine yer verildi. Eserle ilgili merak ettiği soruları sorma fırsatı yakalayan gençler, yazarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okumanın faydalarından bahseden Öke, gençlerin Turgut Reis gibi kahraman kişileri kendilerine rol model almaları gerektiğinin altını çizdi.

HABER: METE YILMAZ

“Gençlerimizi alanında uzman yazarlarla buluşturuyoruz”

Yoğun katılım ve ilginin olduğu programda konuşma yapan İlçe Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, ”Gençlerimize ve onlara yönelik kültürel faaliyetlere çok önem veriyoruz. Her yıl özenle hazırladığımız Aydos Diriliş Nesli Okumaları programımızla gençlerimizi alanında uzman yazarlarla buluşturuyoruz.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

“Gençlere yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz”

Aydos Diriliş Nesli Okumaları programının önemine ve değerine dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, ”Kıymetli gençlerimiz için düzenlediğimiz Aydos Diriliş Nesli Okumaları programı kapsamında yazarlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz. 7 yıldır düzenli olarak devam ettiğimiz projeyle; bilgi ve kültür anlamında siz gençlere yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. 50’nci programımızın konuğu olan Prof. Dr. Mim Kemal Öke Bey’e bilgi dolu paylaşımlarından dolayı ve siz gençlerimize de ilginiz ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kültürel faaliyetlerimizle sizlerin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Prof. Dr. Mim Kemal Öke’ye teşekkür ederim”

Düzenli olarak yapılan kültürel programlardan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin yaptığı konuşmada, ”Kahramanlık kültürü bizim tarihimiz için çok önemli. Kitapseverlere Turgut Reis’in hikâyesini etkileyici ve derin bir dille sunan yazarımız Prof. Dr. Mim Kemal Öke’ye teşekkür ederim. Okumaya merakı olan ve her fırsatta okuyan siz gençlere, bu programların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.