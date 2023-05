İSTANBUL - 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde, üretim ve verimliliğinin artmasında çiftçilerimiz önemli bir yere sahiptir.” dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım, geçmişten günümüze kadar ülkemizin önde gelen gelir kaynaklarından biri olmuştur. Ekonomik yönden güçlü olan devletlerin büyümesinde, tarımı bir endüstri konumuna getirmelerinin büyük payı bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde, üretim ve verimliliğinin artmasında çiftçilerimiz önemli bir yere sahiptir. Onlar toprağı işlemekte, üretimin her aşamasında alın teri dökmekte ve tarım ekosisteminin ayakta kalmasını sağlamaktadır. Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık.’ sözleriyle, dünyanın en kadim mesleklerinden biri olan çiftçiliği ne kadar önemsediğini vurgulamıştır. Bu bağlamda tarım sadece bir sektörü değil, kapsamı nedeniyle tüm ülkeyi doğrudan etkilemektedir. Stratejik bir değere sahip olan tarımsal üretimin sürdürülebilir hale gelmesi de çiftçilerimizin desteklenmesi ile mümkündür. Silivri Belediyesi olarak İstanbul’un en verimli topraklarına alın terini döken çiftçilerimizi birçok alanda destekliyoruz. 4000 dönüm belediye arazimizde zirai faaliyette bulunarak elde ettiğimiz ürünleri üreticilerimizle paylaşıyoruz. ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz.’ misyonu ile yerli ve milli tohumlarımızı çoğaltıyor, ücretsiz olarak çiftçilerimize hediye ediyoruz. Saman, mısır silajı, yem bezelyesi, tohumluk arpa, ücretsiz arazi tahsisi, katı gübre alımı ve atımı, toprak altı ve üstü gübre teslimi, ayçiçek yağı, ayçiçek tohumu, hayvan yetiştiricilerimize aşılama hizmeti gibi desteklerle çiftçilerimizin omuzlarındaki yüke ortak oluyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerini rahatlıkla satabilmeleri için köy ve köylü Pazarları kuruyor, buralarda üreticilerimize ücretsiz satış tezgâhı imkânı sağlıyoruz. İlçemizin verimli tarım topraklarını koruyor, kaçak yapılara asla müsaade etmiyoruz. Biliyoruz ki üretim demek gelecek demek, üretim demek kalkınma demektir. Geçimini topraktan sağlayan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiren, tarımsal üretimin her kademesine emek veren kadın-erkek tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, hayırlı ve bereketli sezonlar diliyorum.”

HABER: METE YILMAZ