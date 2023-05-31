İSTANBUL- Genç ve dinamik duruşuyla mobilya sektörüne öncülük eden Kelebek Mobilya, geleneksel “Kelebek Kids Resim Yarışması”nın beşincisini düzenledi. “Minik Eller Anneleri için Çiziyor” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında minikler hayallerini resmetti.

Kıymetli jüri üyeleri; Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil, Sanatçı ve Akademisyen Zeynep Öztürk, Sanatçı ve Akademisyen Sefa Çakır, Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Nurdan Likos ve Derin Medya Yönetim Kurulu Başkanı İnci Koparan tarafından dereceye giren 23 çocuğun eserleri 3 Haziran 2023, Cumartesi günü Marmara Forum AVM’de ödüllendirelecek ve sergilenecek.

Tüm çocukların davetli olduğu etkinikte, çocukları animasyon gösterileri, kum boyama, yüz boyama ve sürpriz hediyeler bekliyor. Yarışmaya katılarak ilk 23’e giren çocuklar mağaza içinde gerçekleşecek ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.

Kelebek Kids Resim Yarışması Ödülleri Neler?

1,2, ve 3’üncüye dilediği genç odası,

4,5,6,7,8’inciye dilediği çalışma masası,

9,10,11,12,13’üncüye dilediği kitaplık,

14,15,16,17,18’inciye dilediği abajur,

19,20,21,22 ve 23’üncüye dilediği halı hediye edilecektir.

HABER: METE YILMAZ