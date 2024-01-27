Haber: Gizem Yıldız

Masal Zamanı, Doğu Demirkol'un yazıp yönettiği Yaşam Koçu ve son olarak büyük bir kitleye ulaşan, Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği Afacanlar Kampta filmi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sömestr tatili boyunca vizyonda olan filmin başrol oyuncularından biri olan Ebrar, filmdeki karakteriyle ilgili verdiği röportajda "Filmi çekerken çok eğlendik, çocukların da bizim kadar eğleneceğine eminim" dedi. Setlerde büyüyen Ebrar Alya Demirbilek, aynı zamanda dev kadrolu 1923 tiyatro oyunuyla sahnede büyük bir heyecan paylaşıyor.