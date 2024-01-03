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Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

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