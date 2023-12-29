Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı ziyaret etti Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı ziyaret etti

Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA