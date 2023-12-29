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Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz." denildi.

Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı ziyaret etti

Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı ziyaret etti

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