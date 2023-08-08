ANKARA AA- Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Van'ın milli boksörleri Brezilya ve Çin'de şampiyon olmak için çalışıyor Van'ın milli boksörleri Brezilya ve Çin'de şampiyon olmak için çalışıyor

İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.