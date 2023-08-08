ANKARA AA- Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.
ANKARA AA- Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.
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