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77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür'ün çevirdiği topla buluşan Bonucci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren'in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.

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