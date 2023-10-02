Haber: Duha Sena Oskay

Fransa'nın başkenti 2024 Yaz Olimpiyatları için milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken , tahtakurularının "belasının" oyunları gölgede bırakacağından korkuluyor.

Paris belediye başkan yardımcısı Emmanuel Grégoire, seyahatlerdeki artış ve pestisitlere karşı direncin artması nedeniyle istilaların artmaya devam etmesi nedeniyle "kimsenin güvende olmadığını" söyledi. Böceklerin sadece yataklarda değil toplu taşıma araçlarında, sinemalarda ve hastanelerde de insanın derisini tarayan görüntüleri viral hale geldi. Bay Gregoire, Belediye Binası adına Başbakan Elizabeth Borne'u "belaya" karşı harekete geçmeye çağıran bir mektup yazdı. Şöyle yazdı: " Tahtakuruları bir halk sağlığı sorunudur ve bu şekilde rapor edilmelidir. Tüm Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, devletin bu belaya uygun bir eylem planı oluşturmak için acilen tüm ilgilileri bir araya getirmesi gerekiyor. 2024."

Tahtakurular, elma tohumlarına yakın büyüklükte, şiltelerde ve bazalarda saklanan ve geceleri ısırmak ve kanla beslenmek için ortaya çıkan küçük kahverengi böceklerdir. Çoğunlukla hızla giysilere ve bagajlara doğru sürünürler, dolayısıyla toplu taşıma gibi diğer alanlara da yayılırlar. Bunlar aynı zamanda büyük bir ekonomik yüktür; ortadan kaldırılması hane başına ortalama 866 Euro (750 £) ve yıllık ulusal ortalama 230 milyon Euro (199 milyon £) tutarındadır. Ağustos ayında birisi, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te, Paris sinemasındaki koltuğunda vücudunda tahtakurularının bıraktığı izleri gösteren resimler yayınladı.