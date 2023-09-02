Haber: Mert Osman Erman

Mısır'da doğan Al Fayed, Orta Doğu'da bir iş imparatorluğu kurduktan sonra 1970'lerde Birleşik Krallık'a taşındı.

Ancak, üvey ülkesi için bir pasaport almak için amacını hiçbir zaman gerçekleştiremedi.

Son yıllarını, Dodi ve Diana'nın ölümü hakkındaki koşulları sorgulayarak geçirdi.

Al Fayed, son on yılda büyük ölçüde kamusal ilgi dışında kaldı ve eşi Heini ile birlikte Surrey malikanesinde yaşadı.

Cuma günü yayımlanan bir açıklamada ailesi, "Bayan Mohamed Al Fayed, çocukları ve torunları, sevgili eşi, babası ve dedesi olan Mohamed'in 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü yaşlılık nedeniyle huzurlu bir şekilde vefat ettiğini doğrulamak istiyorlar" dedi.

Sevdikleri tarafından çevrili uzun ve tatmin edici bir emeklilik dönemi geçirdi

Al Fayed'ın eski BBC Kraliyet muhabiri ve sonradan Harrods'un kamu işleri direktörü olarak çalışan Michael Cole, onu "olağanüstü bir karakter" olarak tanımladı.

BBC Radio 4 Today programına konuşan Cole, Al Fayed'ın "büyüleyici ve büyüklüğüne büyüklük katan" bir kişi olduğunu ve "insanlıkla dolu" biri olduğunu söyledi.

Birçok yıl boyunca sahibi olduğu Fulham Futbol Kulübü, onun ölümünü öğrenmekten "inanılmaz bir şekilde üzüldüğünü" söyledi.

"Kulübümüz için ne yaptığı için Mohamed'e minnettarız ve şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşları ile bu hüzünlü zamanda" dedi.

Kulüpteki halefini, Shahid Khan, kulübün web sitesindeki bir övgüde başsağlığı diledi.

"Mr. Al Fayed'ın başkan olarak etkisinin bir bölümünü anlatmadan Fulham hikayesi anlatılamaz," dedi.

"Onun mirası, Premier League'e yükselmemiz, Avrupa Ligi Finali ve oyuncuların ve takımların büyülü anları hatırlanacaktır."

Gazeteci Piers Morgan, Al Fayed'ı "sevgili oğlu Dodi'nin Prenses Diana'nın ölümünü de içeren kazada aşamadığı bir adam olan bir adam olarak" tanımladı ve "kusurlu, karmaşık bir karakter" olduğunu, ancak ondan hoşlandığını ekledi.

Al Fayed, Mısır'ın doğduğu yer olan İskenderiye'nin sokaklarında gazoz satmaktan iş dünyasında adını duyuran biri haline geldi.

Onun şansı, ilk karısı Samira Khashoggi ile tanıştıktan sonra geldi; Samira Khashoggi, Suudi milyoner silah tüccarı Adnan Khashoggi'nin kız kardeşi - onu Suudi Arabistan ithalat işinde çalıştırdı.

Bu rol, onun Mısır'da yeni bağlantılar kurmasına yardımcı oldu ve evlilik iki yıldan biraz fazla sürse de, Al Fayed kendi denizcilik işini kurmaya devam etti.

1966 yılında Brunei Sultanı olan dünyanın en zengin adamlarından birinin danışmanı oldu.

1974 yılında Birleşik Krallık'a taşındı ve beş yıl sonra 20 milyon sterline kardeşi Ali ile Paris'teki Ritz otelini satın aldı.

Ardından 1985 yılında 615 milyon sterline Harrods'u satın alarak Lonrho grubu adlı madencilik konglomerasi ile acımasız bir teklif savaşının ardından devraldı.

Sahibi olduğu dönemde Fulham FC, üçüncü lige yükseldi

Büyük Ormond Street Hastanesi gibi hayır kurumlarına cömertçe bağış yaptı ve beş çocuk babası olarak, dezavantajlı veya hasta çocuklara yardım etmeye özellikle ilgi gösterdi.

1987 yılında, yoksul, travma geçirmiş ve çok hasta gençlerin yaşamını iyileştirmek için Al Fayed Hayırsever Vakfı'nı kurdu.

Oğlu Dodi ve o dönemin partneri Prenses Diana'nın ölümünden sonra hiçbir zaman şoktan kurtulamadı ve ölümlerle ilgili spekülasyonlar etrafında takıntılı hale geldi.

2008 Şubatında yapılan soruşturmadaki ifadesi, ölümlerin Prens Philip'in emriyle ve MI6'nin işbirliği ile gerçekleştiği iddialarını içeriyordu.

Bu iddialar cenaze töreni tarafından "komplonun bir parçası" olarak kabul edilmedi ve jüri tarafından reddedildi.

Al Fayed, Britanya vatandaşlığını kazanma girişimlerinde iki kez başarısız oldu.

1995 yılındaki ikinci denemesinde, reddedilmesinden rahatsız olan Al Fayed, iki Muhafazakar bakanı, Neil Hamilton ve Tim Smith'e çıkarlarını ilgilendiren soruları sormaları için ödediğini basına açıkladı.

Her ikisi de hükümeti terk etti ve Al Fayed'a karşı bir iftira davasını da kaybeden Hamilton, iddiayı reddetti.

O dönemin bir politikacısı olan Jonathan Aitken de aynı dönemde kabine bakanıydı ve Al Fayed'ın Paris'teki Ritz otelinde bir grup Suudi silah tüccarı ile aynı anda ücretsiz konakladığını ortaya çıkardığında istifa etti.

2010 yılında Al Fayed, Harrods'u Katar'ın egemen servet fonuna sattı. Satış fiyatının neredeyse yarısı şirketin borçlarını ödemek için kullanıldı.

Kraliyet tarihçisi Prof Kate Williams, Al Fayed'ın oğlunun ölümünden sonra bir görev üzerinde olan bir adam olduğunu, ancak aynı zamanda simge haline gelmiş Harrods mağazasını yeniden şekillendiren bir adam olarak hatırlanacağını söyledi.

"Bu onun hayaliydi ve onun bebeğiydi" dedi

Al Fayed'ın yardım kuruluşlarına ve hastanelere büyük bağışlar yaptığını ve beş çocuk babası olarak, dezavantajlı veya hasta çocuklara yardım etmeye özellikle ilgi gösterdiğini ekledi.

"O, İngiliz hayatında çok büyük bir güçtü" diyen Prof Williams, unutulmayacak bir figür olduğunu söyledi.