Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moldova'nın 2 yıl önce AB'ye aday üye statüsü aldığını anımsattı.

Avrupa Komisyonunun tavsiyelerini yerine getirdiklerini belirten Sandu, "Moldova'nın AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair kararnameyi imzaladım. Avrupa entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Kristina Gerasimova, ülkemizi müzakerelerde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını kaydeden Sandu, 2030'a kadar AB'ye üye olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Moldova'nın AB'ye üyeliği gelişimin tek yolu. Bunun sayesinde barışı, kalkınmayı ve vatandaşlarımızın güzel şekilde yaşamasını sağlayacağız. Moldova halkı, güzün düzenlenecek referandumda bu konuda karar alacak."

AB, daha önce, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurmuştu.

Moldova'nın AB ile yakınlaşma süreci

Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova, 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB ile 1994'te ortaklık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, 1998'de yürürlüğe girmişti. Söz konusu anlaşmanın 2014'te yenilenmesiyle Moldova vatandaşları, AB üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için bildiri imzalamıştı.

Ülkede, 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçimi ile AB'ye üyelik konusunda referandum düzenlenecek.