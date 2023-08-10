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Rusya Soruşturma Komitesince soruşturma başlatılan, toplam 56 kişinin yaralandığı patlamanın ilk belirlemelere göre, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması kaynaklı olduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.

Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrika sı’ndaki patlama nın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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