Tunus Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunus'un Moskova'daki vahim ve trajedik terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "Dost ülke Rusya halkına ve saldırıda hayatını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Masum insanların hayatını kaybettiği bu korkakça eylemde yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda onlarca masum insanın hayatını kaybettiği ve ağır yaralandığı trajik olayla ilgili Putin'e derin taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Mirziyoyev'in mesajında, sivillere yönelik bu terör saldırısını Özbekistan'ın şiddetle kınadığını kaydederken, bu suçun organizatörleri ile faillerinin cezalandırılacağının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilediği belirtildi.

İsrail

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'da yaşanan "trajik" olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu bildirdi.

Katz, "Kalplerimiz kurbanların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte. Böyle anlar bize yaşamın kırılganlığını ve hepimizi birbirine bağlayan ortak insanlığı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya yönetimine ve halkına "en içten başsağlığı dilekleri" iletilen açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

Japonya

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kobayaşi Maki, yaptığı açıklamada, "Moskova'nın Krasnogorsk kentindeki bir ticari yerleşkede meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayını Japonya şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Kobayaşi, ülkesinin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Modi, "korkunç" saldırıyı şiddetle kınayarak, Hindistan'ın Rusya ve Rus halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "menfur saldırının" kınandığı ifade edildi.

Moskova'dan gelen görüntüler nedeniyle "dehşet içinde" olunduğu belirtilen paylaşımda, saldırıda yaralananların hızlıca iyileşmeleri dileğinde bulunuldu.

Fransa

Fransız makamları, Moskova'da dün gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Moskova'dan gelen görüntüler korkunç. Düşüncelerimiz, kurbanlar, yaralılar ve Rus halkıyla birlikte. Bu menfur eylemler tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Çin

Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yolladığı taziye mesajında, çok sayıda can kaybına neden olan saldırının şokunu yaşadıklarını belirtti.

Çin'in, terörün her türlüsüne karşı olduğunu ifade eden Şi, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ve Rus hükümetinin ulusal güvenlik ile istikrarı korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.