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Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 3 etap daha koşulacak.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot Francesco Bagnaia ile ikinci İspanyol motosikletçi Jorge Martin arasında sezonun son 3 yarışına girilirken 13 puan fark bulunuyor.

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 12 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.

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