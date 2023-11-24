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Valencia Grand Prix 'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sprint yarışı sonrası Jorge Martin'in 4 puan önünde yer alması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Aksi durumda ise şampiyonluk mücadelesi pazar gününe taşınacak.

Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden yapılacak.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 12.50'de, 13 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.

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