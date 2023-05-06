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DEM Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Kılıçdaroğlu'nu aldattığı ve yanılttığı Türk halkından özür dilemeye davet ediyorum

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangın a, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri yer aldı.

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