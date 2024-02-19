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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor

Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor

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