Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA